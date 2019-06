O futuro envelhecido que já nos bate à porta

Há ideias que se instalam pela sua força. Ou pela sua lucidez. Como uma que João Miguel Tavares deixou no seu discurso do 10 de Junho, apelando para a necessidade de haver uma visão de futuro capaz de convocar as energias e as esperanças das pessoas. Esta quarta-feira, Rui Tavares foi ao encontro desse repto e deu como resposta a necessidade de se construir “uma sociedade do conhecimento altamente desenvolvida, baseada numa população muito qualificada e numa economia bastante mais especializada, que não deixe ninguém para trás”. É impossível não concordar com esta visão. Ou com esta urgência. Principalmente agora que começamos a perceber que estamos em risco de derrapar num modelo que dá sinais de esgotamento.

O relatório do Banco de Portugal que nos avisa para os custos que o envelhecimento já está a ter na economia é, nesse particular, dramático. Porque nos mostra uma consequência e uma causa da ausência de um destino mobilizador, desde que, pelo menos, Portugal aderiu à moeda única. Pelo meio tivemos, é certo, o “choque de gestão” de Durão Barroso e o “choque tecnológico” de Sócrates, mas se o segundo foi capaz de criar lastro para uma clara melhoria no sistema científico e tecnológico do país, não foi suficiente para mudar o cenário de um Inverno demográfico, nem para alterar a base de uma economia que continua a perder a batalha da produtividade.

Todos os indicadores o provam e o BdP vem uma vez mais pôr o dedo na ferida: sem transformações profundas no modelo de criação de riqueza, estaremos condenados a envelhecer empobrecendo. Se é preciso inventar uma causa colectiva na qual, como pensou e disse João Miguel Tavares, possamos acreditar, é essa necessidade de equilibrar um modelo de país que acredita muito na redistribuição e muito pouco na criação de riqueza. Ou, por outras palavras, nessa urgência de reinventar o papel do Estado e libertar as energias criativas dos cidadãos.

A geração mais qualificada de sempre, combinada com os exemplos positivos que o Presidente da República não se cansa de dar para aumentar a auto-estima do país, precisam afinal de uma nova narrativa política que, sem a matar, coloque numa nova dimensão a responsabilidade do Estado. Depois de uma década de crise profunda e de uma ligeira recuperação, era bom que o próximo ciclo político fosse marcado por uma nova ambição e por uma nova crença no futuro. Se alguém as assumir sem demagogias nem megalomanias, deve merecer o nosso reconhecimento.