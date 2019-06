A NBA também é do Canadá

“Nós o Norte” parece uma coisa saída da “Guerra dos Tronos”, mas é o lema de uma equipa que está à beira de entrar para a história da Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA). Os Toronto Raptors estão muito perto de se tornarem na primeira equipa canadiana campeã da NBA — falta apenas uma vitória, na final, frente aos Golden State Warriors, bicampeões em título. Esse feito poderá acontecer já nesta quinta-feira, em Oakland, no jogo seis (está 3-2 favorável aos Raptors numa série à melhor de sete jogos), mas, mesmo que os Warriors consigam dar a volta, já ninguém pode negar que o basquetebol se tornou numa prioridade desportiva do país mais a Norte do continente americano.

