Sporting derrota Benfica e adia decisão de título

O Sporting venceu nesta quinta-feira o Benfica por 5-3, após prolongamento, no quarto jogo da final do campeonato nacional de futsal, empatando o duelo entre as duas equipas e levando a decisão do título para o quinto e decisivo encontro, a disputar no pavilhão da Luz, no próximo domingo.

A partida entre os dois rivais terminou o tempo regulamentar empatada a três golos, depois de os “leões" terem estado duas vezes à frente do marcador (Léo Jaraguá e Merlin) e de terem permitido às "águias”, por outras tantas ocasiões, repor a igualdade (André Coelho e Chaguinha).

A dois minutos do fim da partida, contudo, os benfiquistas colocarem-se, pela primeira vez, no comando do marcador (Fábio Cecílio).

Mas o Sporting conseguiria levar a partida para prolongamento graças a um golo de Rocha, a 30 segundos do fim.

No período suplementar, a formação “leonina” marcou por duas vezes - primeiro por intermédio de André Correia e depois por Pany Varela - fixando o resultado final em 5-3.