PJ faz buscas em 18 câmaras municipais por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária realizou, na manhã desta quarta-feira, uma operação policial envolvendo 50 buscas domiciliárias e não domiciliárias, que incluíram 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país, outras entidades públicas e empresas de transporte. Em causa, segundo um comunicado colocado na página da internet daquela força policial, estão suspeitas da prática de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio, prevaricação e abuso de poder.

A operação Rota Final foi realizada pela directoria do Norte da PJ, com o apoio de vários departamentos de investigação criminal e da directoria do Centro, no âmbito de um inquérito do Ministério Público – Departamento de Investigação e Acção Penal de Coimbra. Estiveram envolvidos 200 elementos da PJ, entre inspectores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos, que procuraram provas relacionadas com o que acreditam ser um “esquema fraudulento da viciação de procedimentos de contratação pública, com vista a favorecer pessoas singulares e colectivas.

Segundo o comunicado da PJ, o esquema permitiu que fossem influenciadas “decisões a nível autárquico com favorecimento na celebração de contratos públicos de prestação de serviços de transporte, excluindo-se das regras de concorrência, atribuição de compensação financeira indevida e prejuízo para o erário público”. Haveria também favorecimento na contratação de funcionários. Os responsáveis para que isso fosse possível seriam, para a PJ, “quadros dirigentes de empresa de transporte público, de grande implementação em território nacional com intervenção de ex-autarcas a título de consultores, beneficiando dos conhecimentos destes”. Todos agiriam de forma concertada.

As câmaras visadas nesta operação Águeda, Almeida, Armamar, Belmonte, Barcelos, Braga, Cinfães, Fundão, Guarda, Lamego, Moimenta da Beira, Oleiros, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Sertã, Soure, Pinhel e Tarouca. De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO, o principal operador rodoviário nestes concelhos, com vários contratos por ajuste director, é a Transdev, que trabalho no mercado com várias marcas.

Presente em todo o território de Portugal, a Trasdev tem especial incidência nas regiões Norte e Centro, onde se assume como um dos principais players do sector rodoviário de passageiros no país. Actualmente, tem 1900 colaboradores e uma frota de mais de 1500 viaturas.

De origem francesa, a Transdev chegou a Portugal em 1997, quando integrou o consórcio que havia de construir o Metro do Porto (a Normetro) tendo também assegurado o primeiro contrato de exploração do sistema metropolitano portuense. Entretanto, ainda antes do metro começar a andar sobre carris, comprou a empresa Caima, da família Neves, e não mais parou de crescer organicamente, através da fundação de empresas ou da compra de outras que já existiam no mercado. Actualmente, o grupo é composto por de 11 empresas: Auto Viação Aveirense, Caima Transportes, ETAC - Empresa De Transportes António Cunha, Minho Bus - Transportes do Minho, Sociedade Unipessoal, Lda; Rodoviária da Beira Interior, Rodoviária da Beira Litoral, Rodoviária D’entre Douro e Minho, Transdev Douro, Transdev Interior, (Guedes) – Viseu, Transdev Mobilidade, Transdev Norte. Detém ainda participações minoritárias na RNE - Rede Nacional de Expressos, na Renex - Rede Nacional de Transportes, nos TUF - Transportes Urbanos de Famalicão e nos TUST - Transportes Urbanos de SantoTirso, Lda, com 40% do capital social.

A investigação ainda continua, para “determinação de todas as condutas criminosas, seu alcance e respectivos agentes”, esclarece a PJ.

"Não sei de nada"

Álvaro Amaro desconhece o processo em que alegadamente está envolvida a sua gestão na Câmara da Guarda. Soube da existência da investigação pelo telefonema do PÚBLICO: “Não sei de nada”, respondeu o social-democrata, que se encontra em Espanha, quando questionado sobre o facto de a PJ estar a investigar alegados favorecimentos entre autarquias e uma empresa de transportes.

