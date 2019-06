Colégio da Imaculada Conceição fecha após fim de contrato de associação

O Colégio da Imaculada Conceição (CAIC), em Cernache, Coimbra, vai encerrar já no próximo ano lectivo. O anúncio foi feito esta quarta-feira em comunicado.

A instituição justifica o encerramento com “a grave situação financeira que atravessa há três anos”, desde que terminaram os contratos de associação com o Estado.

Segundo o colégio, “a insustentabilidade advém do número reduzido de alunos que frequentaram o CAIC nos últimos dois anos, do número claramente insuficiente de inscrições para o próximo ano lectivo e das perspectivas negativas em relação à sua evolução nos anos posteriores”.

O Colégio da Imaculada Conceição surgiu por iniciativa dos jesuítas portugueses em 1955. Desde 1978, e até 2016, funcionava ao abrigo de um contrato de associação com o Estado.

Nos últimos quatro anos, o Governo reduziu em 92 milhões de euros as verbas relativas a contratos de associação, e o número de colégios com apoio do Estado caiu de 79 para 30.

O Colégio da Imaculada Conceição diz que nos últimos dois anos foram feitos “todos os esforços para reconfigurar o colégio à nova condição de colégio privado”, mas os resultados não foram “os desejados”. No ano lectivo que agora está a terminar, o colégio jesuíta teve cerca de 200 alunos inscritos, que devem agora ser transferidos para outros estabelecimentos de ensino da região.

Os contratos de associação foram originalmente estabelecidos com escolas particulares em zonas do país que não estavam integralmente cobertas pela rede de ensino público.