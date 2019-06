Autarquias investigadas na Operação Rota Final celebraram contratos de 22 milhões com a Transdev

O Grupo Transdev celebrou contratos com 15 das 18 câmaras que foram alvos de buscas na manhã desta quarta-feira no âmbito da Operação Rota Final, de acordo com os dados presentes no Portal Base [plataforma digital que disponibiliza informação sobre a formação e execução dos contratos públicos]. Tudo somado, desde 2009, as autarquias pagaram aproximadamente 22 milhões de euros às várias empresas da multinacional dos transportes, por serviços que se prendiam, principalmente, com passes e transportes escolares.

