Jerónimo só fala de soluções de governação depois das eleições e promete não ser uma “força pela negativa”

João Oliveira, João Dias, Manuel Pires da Rocha, Ana Leitão e Herlanda Amado. A CDU enviou nesta quarta-feira uma nota à imprensa, na qual avança o nome de cinco candidatos às eleições legislativas deste ano.

Pelo círculo eleitoral de Évora, concorre João Oliveira, o presidente do grupo parlamentar do PCP e membro da comissão política do comité central do partido. Por Beja, concorre o deputado João Dias e, por Coimbra, Manuel Pires da Rocha, professor de violino, diplomado em violino pelo Instituto Gnessin (Moscovo, URSS, 1988) e músico da Brigada Victor Jara. Entre outros aspectos do seu percurso, foi director do Conservatório de Música de Coimbra e de Loulé, é membro da Assembleia Municipal de Coimbra e da direcção do Sindicato dos Professores da Região Centro.

A candidata pelo círculo de Castelo Branco é Ana Leitão, professora e também dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro. Pela Madeira, a candidata é Herlanda Amado. A operária conserveira é membro da Assembleia Municipal do Funchal, activista do Movimento Democrático das Mulheres e já foi assessora parlamentar.