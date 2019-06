Portugal tem de conseguir abrir as portas do elevador social, em vez de continuar a oferecer escadas para lavar

A 10 de Junho, nós celebramos também a poesia de Luís de Camões, que nos Lusíadas dedica duas estrofes do Canto Quinto a Cabo Verde, descrevendo a ilha de Santiago como “a terra onde o refresco doce achámos”. Essas duas estrofes foram traduzidas no final do século XIX para crioulo de Santo Antão, por essa figura fascinante que foi o cónego António Manuel da Costa Teixeira, autor da primeira cartilha cabo-verdiana e um dos primeiros defensores do ensino bilingue nas escolas de Cabo Verde, em crioulo e em português.

Aquilo que deveria ser uma preocupação genuína de Portugal – e não é; pela falta de representação dos afrodescendentes na política portuguesa – é a noção de que o nosso país tem uma responsabilidade histórica, sobretudo para com os jovens que descendem de habitantes das antigas colónias. E que as “reparações” que lhes são devidas são estas: uma vida digna, educação de qualidade, acesso facilitado à cidadania portuguesa e o combate permanente à discriminação.

As verdadeiras reparações fazem-se durante o intervalo de uma vida. Não para compensar tragédias ancestrais, cujos efeitos são impossíveis de medir. Foi de um profundo desejo de emancipação cultural e social que no Mindelo dos anos 30 nasceu o movimento Claridade, e foi do mais profundo sofrimento que se alimentaram as mornas de Cesária Évora . Não há forma de refazer o passado, nem de usar a História para contas de matemática. As reparações que são devidas a quem hoje está vivo, e carrega consigo a bagagem do preconceito, têm nomes muitos antigos. Chamam-se igualdade de oportunidades, direito à busca da felicidade, e a certeza de que cada ser humano é único e irrepetível, independentemente da sua origem, do seu credo ou da sua cor.

Não vos vou mentir: eu não aprecio a expressão “política de reparações”, porque ela se presta a demasiado equívocos. A identificação de uma comunidade inteira com a categoria de vítima acarreta, também ela, os seus perigos, e pode alimentar aquilo que mais deseja combater. O indivíduo dissolve-se no meio do grupo, são desvalorizadas as suas responsabilidades individuais, e corre-se o risco de menorizar os problemas sociais e culturais da própria comunidade. Problemas esses que contribuem para o perpetuar das desigualdades, apesar de não estarem directamente relacionados com qualquer espécie de opressão. Nem tudo é sempre culpa dos outros.

O problema não é haver tantos cabo-verdianos com 40 ou 50 anos de idade a limpar casas ou a construir estradas e edifícios em Portugal. A pobreza e o défice de educação têm um grande impacto em qualquer vida. O verdadeiro problema surge quando os seus filhos de 20 anos, que já foram criados em Portugal, continuam a limpar casas e a construir estradas e edifícios. Isso significa que a escola pública portuguesa não lhes está a dar tanto quanto devia, e que Portugal tem de conseguir abrir as portas do elevador social, em vez de continuar a oferecer escadas para lavar.

Compreendo bem as dificuldades deste empreendimento, porque essas dificuldades não existem apenas em Cabo Verde – elas estendem-se a Portugal, através das muitas dezenas de milhares de cabo-verdianos e seus descendentes que vivem no meu país. Ao fim de 45 anos de uma integração pouco integrada, há uma nova geração que começa finalmente a fazer ouvir a sua voz .

Aquilo a que chamamos colonialismo tem implicações mais profundas do que a violência sobre os corpos. É também uma violência sobre a memória, com gerações e gerações condenadas ao esquecimento, porque a História que sobrevive é sempre a história do dominador e não a história do dominado. Erguer um novo país implica quebrar esse monopólio da memória e reconstruir tudo: criar uma História própria a partir de frágeis fragmentos; procurar uma identidade autónoma por debaixo dos escombros de um regime opressivo.

Chegou agora a vez de Cabo Verde. É um facto que vivem hoje aqui 18 mil portugueses, espalhados pelas várias ilhas. Mas reduzir o simbolismo desta nossa presença à solidariedade para com os nossos compatriotas parece-me pouco. Um 10 de Junho em Cabo Verde tem um sentido muito diferente de um 10 de Junho em França , no Brasil – que é independente há quase 200 anos –, ou nos Estados Unidos da América.

Estas são as minhas doces memórias do Mindelo. Como podem ver, elas são bastante úteis para iniciar discursos oficiais, mas correm sempre um grande risco: deixarem-se ficar pela superficialidade do amor de turista e do postal tropical; ou então pelo tom protocolar do amor diplomático, que nestas ocasiões se traduz invariavelmente pela celebração efusiva do “país-irmão”, ainda que esse amor nem sempre se faça sentir onde ele mais conta: no aeroporto de Lisboa, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou nas regras de circulação entre os dois países.

Levámos de Cabo Verde mais do que fotografias vistosas. A Teresa ficou amiga da Etelvina, que com ela trabalhava na Delegacia de Saúde do Mindelo; algum tempo depois a Etelvina teve o Kevin; o Kevin ficou afilhado da Teresa; e hoje ele é um belo rapaz de 19 anos a estudar em Bragança. Passou o último Natal connosco, em nossa casa. Através da Etelvina presto a minha homenagem às mulheres cabo-verdianas, verdadeiros pilares das suas famílias.

A Teresa estava no internato de Medicina e escolheu fazer o estágio de Saúde Pública aqui mesmo, no Mindelo, onde permaneceu durante três meses. Foi através dela que conheci o grupo de teatro do Centro Cultural Português, e o extraordinário trabalho de João Branco, os fins de tarde no Café Lisboa ou a casa de Manuel d’Novas, que ainda tive o prazer de entrevistar. Viajámos até à ilha da Boavista (e quem vê a praia de Santa Mónica como nós a vimos nunca mais a esquece), e dias depois demos um salto de barco a Santo Antão, onde assistimos à corrida de cavalos do Paúl. Foram apenas 15 dias, mas é daquele tipo de 15 dias que dura uma vida inteira na nossa memória.

Permitam-me começar esta intervenção com uma memória pessoal que me é muito querida. A primeira vez que estive em São Vicente foi em 1999, quando aproveitei um prémio que em boa hora me foi atribuído pela minha universidade para investir numa viagem a Cabo Verde, e vir até aqui encontrar-me com a Teresa, então minha namorada e hoje minha mulher.

Esta língua, tão pouco compreensível para tantos portugueses, mas na qual Os Lusíadas soam tão bem, é hoje, com boa probabilidade, a segunda língua mais falada em Portugal, depois do português. A sobrevivência do crioulo até aos dias de hoje – ou da língua cabo-verdiana, como há quem prefira chamar-lhe –, representa uma vitória sobre o colonialismo português, um gesto de rebeldia que se estima durar há pelo menos quatro séculos, que passou de geração em geração, e que se mantém como o grande traço identitário cabo-verdiano e fonte da sua coesão social, seja nas dez ilhas de Cabo Verde, seja em Portugal ou na restante diáspora.

Portugal nunca conseguiu impor o português em Cabo Verde como língua do dia-a-dia, e foi, pelo contrário, o crioulo que foi conquistando os portugueses que por cá assentavam. Existem testemunhos do século XVIII a garantir que o chamado “falar da terra” atingia brancos e negros, senhores e escravos, afirmando serem “raros os que sabem falar a língua portuguesa com perfeição”. Todos eles, dizia tal testemunho, “só vão seguindo o estilo de falar da terra”.

Mas este “falar da terra”, esta língua das relações familiares e afectivas, também não teria sido possível sem a influência do português e dos portugueses. O crioulo é como o filho inesperado de uma relação complicada, que cresce viçoso apesar dos problemas de seus pais.

Tenho acompanhado o empenho das autoridades de Cabo Verde na instituição do crioulo como língua oficial, no desenvolvimento de uma gramática e no seu ensino nas escolas, em paralelo com o português. Esse é um empreendimento que só pode beneficiar as duas línguas, e não só aqui. Parece-me evidente também a sua utilidade nas escolas portuguesas que têm de lidar diariamente com numerosos alunos cuja língua materna é o crioulo, e que por causa disso enfrentam logo no início da vida académica enormes dificuldades, que condicionam o seu rendimento escolar.

Dentro daquilo que é a responsabilidade histórica de Portugal e os laços que nos unem a Cabo Verde, considero que as autoridades portuguesas, e a sua academia, têm o dever de prestar apoio à oficialização e padronização do crioulo, enquanto instrumento primordial de integração e de sucesso escolar dos cabo-verdianos e dos seus descendentes – sobretudo daqueles que por estarem longe do mundo das elites nunca puderam usufruir de um contacto privilegiado com a língua portuguesa, seja em Cabo Verde, seja em Portugal.

V