Porto: mais de 120 artistas nos jardins de Belas Artes para uma Feira (da Alegria)

Exposições, performances, jantares e festas chegam, entre os dias 13 e 16 de Junho, aos jardins da Faculdade de Belas Artes, no Porto. A quarta edição da Feira da Alegria, ou “mercado de edição, transumância gráfica e escatologia comercial”, como os organizadores lhe chamam em comunicado, reúne artistas como a ilustradora Carolina Celas, o cantor brasileiro O Gringo Sou Eu ou o autor do blogue Diário Rasgado, Marco Mendes.

Antes da feira propriamente dita, que acontece a 15 e 16 entre as 14h e as 19h30, há uma espécie de “aquecimento” (nos dias anteriores), com debates e exposições em espaços associativos do Bonfim: no Atelier Lógicofobista, na Oficina Arara, Senhora Presidenta, IRL e Ócio. O programa e horários completos podem ser consultados aqui.

Este ano, na quarta edição da feira, o grande destaque é o colectivo de serigrafia de Marselha Le Dernier Cri: o grupo vai inaugurar uma exposição comemorativa dos seus 25 anos, no sábado, 15 de Junho, às 19h, no Círculo Católico de Operários do Porto (CCOP). A Feira da Alegria deverá contar com 120 artistas de 11 nacionalidades (Brasil, Croácia, Chile, Eslováquia, Espanha, França, Itália, México, Polónia, Portugal e Turquia).

O evento termina com um jantar e festa na sede da Praça da Alegria Futebol Clube, na Avenida Rodrigues de Freitas, com início marcado para as 20h30.