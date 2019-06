Dia de Portugal

O 10 de Junho comemora o Dia de Portugal e foi bonito Portalegre ser o local escolhido para celebrar uma data tão importante, o interior tem o direito de ter a mesma projecção e o resultado foi muito positivo. O Presidente da República mencionou que está consciente dos problemas do país tais como: corrupção, falência de justiça, mas sem deixar de chamar atenção que somos mais que fragilidades e erros. No entanto os portugueses estão cansados de tanta promessa e injustiça, os erros deveriam ser evitados e quem os comete deveria ser responsabilizado, porque a luta pelo poder é possessivo e devastador e são tomadas medidas que prejudicam gravemente o país.

Os nossos políticos deveriam reflectir nas palavras do Presidente e defender com alma e convicção os valores da verdadeira democracia, que está completamente esquecida e fora de contexto, porque enquanto a política actual defende só ambição e poder, esqueceu completamente os problemas reais que afectam a classe média trabalhadora, que deveria dinamizar e fazer evoluir Portugal.

Ana Santos, Vilar de Andorinho

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Miguel Tavares

As primeiras impressões escritas que me chegaram da intervenção de João Miguel Tavares (JMT) no 10 de Junho foram negativas. Quis ouvir para fazer um juízo. Para já, parabéns, JMT. O seu discurso foi um discurso do 25 de Abril, ou, se quisermos, da atitude voluntariosa dos jovens capitães que, corajosamente, acabaram com um passado sem futuro e de um povo entusiasta e esperançoso que logo tomou conta da revolução. Eu próprio, angolano de duas gerações, jovem universitário e regressado da Guiné, onde mais dois ou três anos e o desastre era fatal, rejubilei e colaborei com autenticidade com a nova ordem. Mas foi também um discurso do presente, no qual me revejo, porque, de facto, falta-nos um objectivo para lutar por ele, fruto de uma classe política que, com as naturais honrosas excepções, só olha para si, servindo-se do país e não o servindo, de uma classe política que se vulgarizou, para cujos membros viver é ser em cada instante o que já são com a sua denotada iletracia política e social, uma classe política que foi transformando, enquanto lacaia e ou servidora dos grandes interesses financeiros, o país num país de corruptos, para mais intocáveis perante uma justiça sem capacidade ou vontade de contestar as leis feitas à medida para os que lesam a “res publica” ou inapta também pelo mesmo tipo de fenómeno que afecta os políticos - a vulgarização.(...) Eis o discurso que se impunha, o discurso que esperei muito tempo.

Elder Fernandes, Lisboa