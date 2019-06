As mil lanternas flutuantes que vão iluminar o rio Nabão

É um Festival de Lanternas Flutuantes. A inspiração é a tradição asiática mas o tema da noite será a Festa dos Tabuleiros, que está quase a chegar a Tomar. A noite das lanternas, a 15 de Junho a partir das 21h30, pretende fazer também incidir os holofotes sobre os Tabuleiros, que se celebrarão de 29 de Junho a 8 de Julho.

No rio Nabão, as lanternas irão iluminar o troço entre a ponte Velha e a ponte do Flecheiro. As velas artesanais, segundo a Lusa, são colocadas num estrutura com base de cortiça que tem os lados construídos com papel vegetal decorado com símbolos dos Descobrimentos (a cruz de Cristo e a esfera armilar) e dos Tabuleiros (o tabuleiro e a pomba do Espírito Santo).

As lanternas são feitas com materiais biodegradáveis e serão recolhidas no final do percurso para “reciclagem ou reutilização”, garante a câmara de Tomar. Os locais ideais de observação serão as margens do rio ou uma das três pontes existentes no troço onde decorre a iniciativa.

O evento nasce do trabalho de 307 alunos de 12 turmas do 6.º ano da Escola Básica 2,3 D. Nuno Álvares Pereira, pertencente ao agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria.