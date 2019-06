Esqueça a sardinha, em Torres Vedras e na Lourinhã a festa é do carapau

Depois de festas e festivais dedicados à aguardente, polvo e marisco da Lourinhã, e ao morango, pastel de feijão e vinho de Torres Vedras, há mais um evento a mostrar que o litoral oeste está bem servido. A primeira Quinzena Gastronómica do Carapau do ecoMAR (uma estratégia conjunta dos dois municípios) vem com a missão de sensibilizar o público para os benefícios do consumo deste peixe.

Entre eles, o elevado valor nutritivo, a versatilidade nos pratos, o preço mais acessível e a abundância na costa portuguesa. São 17 os restaurantes que se associam à iniciativa, com uma ementa sob o signo do carapau e propostas que vão do tradicional ao contemporâneo.

Da Praia da Assenta, no concelho de Torres Vedras, até Paimogo, no concelho da Lourinhã, informa a organização, vão poder degustar-se pratos confeccionados com carapau. “Desde as receitas mais tradicionais aos pratos mais criativos e de fusão”, garantem.

A organização é da Agência de Desenvolvimento Costeiro Ecocoast em parceria com o Grupo de Acção Local ecoMAR, Docapesca, escola profissional Seminfor, juntas de freguesia e a comunidade escolar.

Restaurantes Concelho de Torres Vedras: A Cerca, Ave Dourada, Bronzear, Búzios Good. Time, Cantinho do Páteo, Do Pisão, Manjar Real, Noah, O Retiro do Camarão, Peixão, Praia Azul, Santa Come,

Concelho da Lourinhã: Jardim Cervejaria, O Zambujo, Pizza & Companhia, Restaurante Castelo, Vista Mar by Noiva do Mar

Site: EcoMar