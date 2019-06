O "maior medo" voltou e Hong Kong está nas ruas

As manifestações em Hong Kong contra a lei que permite a extradição e julgamento na China repetem-se esta segunda feira.

No domingo, a organização que esperava meio milhão nas ruas apontou para mais de um milhão de manifestantes — numa cidade com 7,5 milhões de habitantes. Já a polícia estimou a presença de 300 mil pessoas. Quando a informação foi anunciada no palco principal da manifestação, houve um grande aplauso: as autoridades estimam sempre muito menos (medem “picos” em determinados locais). A única vez que uma manifestação em Hong Kong juntou um milhão de pessoas foi em solidariedade com os estudantes que protestaram em Tiananmen, em 1989.

Os manifestantes não querem que seja aprovada a lei da extradição, cuja discussão começa na quarta-feira, que permitira que as autoridades de Pequim pedissem a extradição de cidadãos de Hong Kong para serem acusados na China continental.

Sob o princípio “um país, dois sistemas”, Hong Kong tem, como região semi-autónoma desde 1997, as suas próprias leis e liberdades que os chineses da parte continental não têm – como o direito de manifestação. Hong Kong tem ainda acordos de extradição com 20 países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, mas não com a China continental, apesar de negociações nas últimas duas décadas.

O pretexto imediato para esta lei foi um crime ocorrido em Taiwan em que um cidadão de Hong Kong acusado de ter morto a namorada não pode ser julgado por esse crime, porque não há acordo de extradição entre Taiwan e Hong Kong. As autoridades dizem que Hong Kong se pode tornar um “paraíso para fugitivos” de crimes ocorridos na China, por exemplo.