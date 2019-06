Trabalhadores passam a ter direito a mais cinco horas anuais de formação

Os trabalhadores passarão a ter direito a 40 horas anuais de formação contínua e poderão acumular as horas que não forem utilizadas para esse efeito. A proposta partiu do PCP e foi aprovada nesta terça-feira com os votos favoráveis do PS e do BE, na primeira reunião do grupo de trabalho que está a analisar as alterações à lei laboral.

Continuar a ler