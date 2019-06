Leilões do solar: “O que hoje é um sobreganho, a dez anos pode ser um sobrecusto”

O presidente da comercializadora de energia Enforcesco e da empresa de engenharia Enforce está a olhar para os leilões de potência solar que vão acontecer no próximo mês com um duplo interesse. A Enforce quer participar nos leilões e espera poder vender energia solar à Enforcesco. Ainda assim, o gestor diz que o desenho do leilão tem erros de base. Há o risco de que os consumidores acabem por vir a pagar um preço demasiado elevado aos produtores que optem pela tarifa fixa. E também que as empresas acabem a comprometer-se com uma compensação demasiado elevada com o Estado.

