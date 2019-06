“É um escândalo” ainda não haver separação das marcas EDP

A comercializadora de electricidade Enforcesco, que opera com a marca YLCE-Yes Low Cost Energy, pôs fim à relação accionista com a Prio e passou a ter como principal investidora a empresa espanhola Factor Energia. O novo accionista, que tem 75% no capital permite à Enforcesco dar um “passo de gigante” e “ombrear com os grandes”, diz o presidente da empresa, João Nuno Serra, que mantém 25% do capital da Enforcesco e detém a totalidade do capital da holding que a controla, a Enforce Capital.

