Treinador Luís Castro troca V. Guimarães por Shakhtar Donetsk

O treinador Luís Castro deixou o Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, e vai orientar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, com um contrato válido por duas épocas, confirmaram nesta quarta-feira os dois clubes.

O técnico, de 57 anos, vai treinar uma equipa que vai participar na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época e que venceu o campeonato e a Taça da Ucrânia nas últimas três épocas, sob o comando do também português Paulo Fonseca, terça-feira oficializado como treinador da Roma, da Série A italiana.

Esta vai ser a primeira experiência de Luís Castro fora de Portugal, depois de, na temporada anterior, ter conduzido a equipa vitoriana ao quinto lugar da I Liga portuguesa e ao consequente apuramento para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

No activo desde 1999/00, quando iniciou a carreira no Águeda, o treinador natural de Vila Real orientou mais três clubes no principal campeonato português - Penafiel (2004/05 e 2005/06), Rio Ave (2016/17) e Desportivo de Chaves (2017/18).

Luís Castro cumpriu ainda 10 épocas no FC Porto, como coordenador da formação, até 2012/13, como treinador da equipa B, ao serviço da qual alcançou um título da II Liga, em 2015/16, e ainda como técnico da equipa principal, na temporada 2013/14, após ter substituído precisamente Paulo Fonseca - os “dragões” foram terceiros na I Liga.