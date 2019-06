Pedro Proença reconduzido com votação esmagadora

O ex-árbitro Pedro Proença foi nesta quarta-feira reeleito para um segundo mandato na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), num acto eleitoral em que recolheu com 95,8% dos votos.

“Aos 48 anos, o presidente da LPFP foi eleito com 46 dos 48 votos (95,8%) – um voto em branco na I Liga – tendo reunido unanimidade na II Liga. Apenas um clube do escalão principal não esteve na sede da LPFP, no Porto, apesar de ter justificado a ausência”, pode ler-se numa nota enviada às redacções pela Liga de clubes.

O clube ausente da votação foi o Marítimo, da Madeira, por motivos de saúde do seu presidente Carlos Pereira.

Proença passa a ser, com Valentim Loureiro, “um dos dois únicos presidentes da Liga a serem reeleitos para um segundo mandato consecutivo”. “Estou naturalmente satisfeito pela forma como as sociedades desportivas encararam este acto eleitoral. Fizeram-no de forma profissional, revelando um enorme consenso à volta do futebol profissional e do programa desta candidatura”, referiu Pedro Proença, no final das eleições, em declarações reproduzidas na nota da LPFP.

O ex-árbitro internacional português assumiu a presidência da LPFP em Julho de 2015, tendo sucedido na altura a Luís Duque. A tomada de posse para o segundo mandato de Pedro Proença vai realizar-se na próxima sexta-feira, dia 14.