O incêndio do Chalet da Condessa: ensinamentos para Notre Dame

Faz agora 20 anos que ardeu em Sintra uma das jóias patrimoniais daquele território classificado pela UNESCO como Paisagem Cultural da Humanidade: o Chalet da Condessa d’Edla. Pequena construção de recreio situada no Parque da Pena, foi construída entre 1864-69 pelo Rei D. Fernando II e a sua segunda mulher, Elise Hensler, no meio de um pequeno éden com espécies botânicas vindas de todo o mundo. Após a queda da monarquia e longas décadas de abandono, acabou destruído por um incêndio no dia 15 de Agosto de 1999. Os escombros permaneceram intocados durante 8 anos, protegidos apenas por uma cobertura provisória montada anos antes para trabalhos de restauro que nunca se realizaram.

Continuar a ler