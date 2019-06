O que é que o Brasil tem para os vinhos portugueses?

Nos últimos cinco anos, a venda de vinho português no Brasil não parou de aumentar. O país tem uma taxa de consumo de vinho baixa com um potencial de crescimento significativo, o que o torna apetecível para os produtores portugueses.

O Vinhos de Portugal no Brasil é uma iniciativa dos jornais PÚBLICO, de Portugal, e O Globo e Valor Econômico, do Brasil, em parceria com a ViniPortugal.