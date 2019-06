Sismo com magnitude de 3,8 foi registado no Algarve

​Um sismo de 3,8 de magnitude na escala de Richter foi registado pela Rede Sísmica do Continente pelas 10h27 desta terça-feira. O epicentro está localizado a 80 quilómetros a sudoeste do Cabo de S. Vicente, na freguesia de Sagres, no distrito de Faro.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC) também registou a ocorrência do sismo. Numa nota enviada à comunicação social, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança que nenhum cidadão registou danos pessoais ou materiais.