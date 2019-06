Inês, a fã de Harry Potter que é um Talismã da Morte (ao cancro)

Neste episódio do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas, conheça a história de Inês Godet, a fã de Harry Potter que pode ser considerada um Talismã da Morte… ao cancro.

Inês Godet é uma engenheira e cientista portuguesa a estudar formas de combater o cancro da mama na Universidade Johns Hopkins (EUA)​. Para chegar a uma das mais prestigiadas universidades do mundo, a jovem portuguesa destacou-se nos estudos desde criança, em Trancoso – onde não só foi excelente aluna como cuidou da irmã, Mariana, desde muito nova.

E, quando pensava ter o percurso académico definido para a Medicina, percebeu que não era isso que estava disposta a fazer. Com o futuro incerto, contou com a ajuda de uma familiar que lhe sugeriu uma alternativa nunca equacionada e foi mesmo por aí que a Inês foi.

No Instituto Superior Técnico foi aluna de excelência: em 2016, conquistou a par com Maria da Graça Carvalho a primeira edição do Prémio Maria de Lourdes Pintasilgo, que distingue uma aluna recém-graduada no Técnico e uma antiga aluna que se tenham destacado pelas suas contribuições profissionais e/ou sociais. Inês Godet tem-se destacado também na Johns Hopkins, onde tem um importante papel no laboratório de Daniele Gilkes.

