Dez anos de PPP: poupam dinheiro ao Estado mas é difícil avaliá-las

O debate sobre as parcerias público-privadas (PPP) ganhou espaço com a discussão de uma nova Lei de Bases da Saúde. São ainda quatro os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com gestão privada: Cascais, Braga, Vila Franca de Xira e Loures. Ao longo destes dez anos foram várias as entidades que os avaliaram. Embora não se possa falar de uma conclusão clara sobre o modelo, há pontos comuns que se encontram em diversos relatórios. Um é o de que as PPP geram poupança para o Estado. O outro é que faltam indicadores de comparação com os restantes modelos que existem de gestão de hospitais públicos.

Continuar a ler