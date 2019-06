Perguntas e Respostas: Lei de Base da Saúde, passado, presente e futuro

Perguntas e respostas que dão uma luz sobre o que está a acontecer no Parlamento em matéria de Lei de Bases da Saúde.

Quando começaram a ser apresentadas as propostas de lei de bases e que partidos apresentaram?

O primeiro partido a apresentar um projecto de lei sobre a Lei de Bases da Saúde foi o BE em Junho de 2018. Foi discutido na generalidade e baixou à comissão de Saúde sem votação. As restantes propostas (a do Governo, que surgiu após criação de uma comissão de peritos liderada por Maria de Belém, a do PSD, a do CDS e a do PCP) foram apresentadas em Janeiro deste ano e também baixaram sem votação para um grupo de trabalho criado entretanto para a discussão na especialidade. As votações indiciárias (que depois têm de ser confirmadas) começaram, nesse grupo de trabalho, no início do mês passado.

O que é que já foi votado indiciariamente (aprovado e rejeitado)?

A Lei de Bases da Saúde já está praticamente toda votada. Foram aprovadas – na esmagadora maioria dos casos com a esquerda – matérias como os direitos de protecção da saúde, política da saúde, financiamento, taxas moderadoras, profissionais de saúde, cuidadores informais, investigação e inovação. Já foi também aprovada a base que estabelece a possibilidade de o Estado celebrar acordos com entidades privadas e do sector social “de forma supletiva e temporária” bem como “com profissionais em regime de trabalho independente, em caso de necessidade fundamentada”.

O que gerou uma divergência pública entre BE e o Governo nesta lei?

O BE chegou a dar como certo um acordo com o Governo sobre o fim das parcerias público-privadas (PPP), mas que veio a ser desmentido pela bancada parlamentar do PS. O PS acabou por propor uma alteração a um texto formulado pelo Governo e que o BE tinha revertido totalmente numa sua proposta de alteração. Este episódio expôs uma divergência entre o PS e o BE, o que acabou por inquinar o processo. A votação da base mais sensível (a Base 18) – a que é relativa à gestão privada dos hospitais PPP – foi adiada, a pedido do PCP, por duas vezes. Uma antes das eleições europeias, outra na passada semana. As propostas de alteração do PSD e do CDS foram praticamente todas chumbadas. Falta ainda votar a base relativa aos seguros de saúde. Na última reunião do grupo de trabalho, na passada semana, o BE preparava-se para fazer uma alteração a este ponto e acabou por se adiar a votação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O que dizem as últimas propostas entregues por PCP e BE?

A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou este fim-de-semana, que viabilizaria a Lei se fossem retiradas as PPP do diploma para serem discutidas mais tarde e se o actual regime das PPP for revogado. O PÚBLICO ainda não teve acesso à proposta em si. O PCP também propôs, desde o início, a revogação do regime jurídico das PPP, e entregou, entretanto, uma proposta que prevê que a natureza pública da gestão dos hospitais “não prejudica a possibilidade de contratualização da prestação de cuidados de saúde” mas de forma “supletiva e temporária” e com “necessidade fundamentada”. Os comunistas defendem que se pode recorrer à contratualização do privado e social mas não à sua gestão privada.

É certo que o dossier fique fechado hoje?

Não. Por consenso, os partidos podem sempre adiar novamente a votação.

A nova lei pode ficar para a próxima legislatura?

Sim, mas propostas de lei e os projectos de lei caducam com o fim da legislatura. Caso se pretenda voltar à matéria, tem de ser reiniciado um novo processo legislativo. Curiosamente, esta terça-feira, a deputada do BE Mariana Mortágua escreve: “Se não existe neste momento uma maioria parlamentar que garanta que a gestão do SNS no futuro será pública, então essa decisão deverá ser tomada pela maioria que se formar na próxima legislatura.”