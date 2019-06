Morreu Ruben de Carvalho, o homem dos equilíbrios difíceis

Morreu Ruben de Carvalho, membro do Comité Central do PCP, confirmou o PÚBLICO.

Ruben de Carvalho tinha 74 anos e era o único membro no actual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas cadeias da PIDE durante o Estado Novo.

É uma referência na direcção e entre os militantes comunistas, tendo assumido ao longo de décadas uma atitude crítica, mas sem nunca romper ou entrar em conflito com a linha oficial do PCP.

Quando das dissidências partidárias do final dos anos oitenta, do início dos anos noventa e do início dos anos 2000, Ruben de Carvalho manteve-se sempre ao lado das posições do líder histórico do PCP, Álvaro Cunhal. Próximo de Carlos Carvalhas, secretário-geral entre 1994 e 2002, Ruben de Carvalho foi também próximo do actual secretário-geral, Jerónimo de Sousa.

Como dirigente comunista, foi um defensor de que o PCP fizessem o acordo com o PS, em Novembro de 2015, que permitiu a viabilização parlamentar do actual Governo de António Costa.

Jornalista desde os anos sessenta do século XX, Ruben de Carvalho especializou-se também em história do fado, tendo publicado um livro sobre o tema.

Durante anos, Ruben de Carvalho foi o responsável pela organização dos espectáculos da Festa do “Avante!”. Foi eleito deputado à Assembleia da República em 1995 e vereador da Câmara de Lisboa em 2007.

Assumia com clareza que o seu perfil não se adaptava ao necessário, já que se via como talhado para funções mais executivas. Daí ter aceitado ser candidato à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas intercalares na capital. Foi aí que conseguiu alguns consensos com o então eleito presidente da Câmara pelo PS, António Costa, que conhecia já bem na altura, até porque o actual primeiro-ministro é filho do escritor Orlando da Costa, que foi militante comunista.

Nos últimos anos, mantinha na RDP1 o programa “Radicais Livres”, onde debatia temas de actualidade e gerais com Jaime Nogueira Pinto.