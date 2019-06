10 de Junho

O 10 de Junho é o dia de António Costa, dos partidos políticos e dos grandes devedores da banca. Com mais para protestar do que comemorar, o provérbio “com papas e bolos se engana os tolos” nunca foi tão actual. Com os serviços públicos à beira da ruptura, os chefes do Estado e do Governo vivem no país do faz de conta. O atraso na atribuição de pensões, o atraso no pagamento dos subsídios de funeral, a falta de médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, a falta de auxiliares de acção educativa, os atrasos e a falta de meios materiais e humanos na CP, Soflusa/Transtejo, Metro do Porto e no Metropolitano de Lisboa, são a prova da falência deste Governo na gestão dos serviços públicos. A redução do défice prova que para António Costa o que conta são os números.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Tem razão António Barreto?

António Barreto, na sua crónica do último domingo (“Desigualdade e serviço público”), não faz a coisa por menos: nada funciona bem nos serviços do Estado. Enumera imensas situações, inferindo muitas vezes do particular para o generalizante, e quase torna as coisas num “caos”. Aqui e ali percebe-se que há muito deixou de ser socialista e parece que não ficou com muitas saudades. Tudo vai raso pela sua pena! Saúde, segurança social, educação, e por aí fora.

Obviamente que tem razão em imensas coisas, mas a “hiperbolização” nunca deu bom resultado e vou contar somente uma história para amenizar a sua visão pessimista. No passado mês de Maio, precisei de renovar a carta de condução e fui à junta de freguesia (isso mesmo, não foi ao IMT!), onde esperei cinco minutos até ser atendido. O atendimento demorou cerca de outros cinco minutos e, passada uma semana... o documento renovado chegou a minha casa em correio registado. Que tal, Dr. António Barreto? Quer incluir o exemplo na sua próxima crónica premonitória do caos português?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Futuro incerto

Foram muitos os cidadãos que ao longo dos anos aproveitaram os facilitismos do sistema de Segurança Social vigente, com uma avaliação pouco rigorosa e que apenas serviu para benefício dos mesmos, sem que fosse utilizada a capacidade de perceberem que numa entidade onde o financiamento depende, em grande medida, das contribuições dos cidadãos, os recursos financeiros, não são inesgotáveis. Não é admissível que estejamos a viver uma situação de incerteza quanto à sustentabilidade financeira da Segurança Social, em que muitos cidadãos se interrogam se vale a pena continuar a fazer descontos para um organismo que não consegue acautelar a existência de uma pensão aos futuros pensionistas. (...)

Américo Lourenço, Sines

PÚBLICO Errou

Por lapso, no texto de opinião “A prova dos factos, antes do que terá de ser”, assinado por Luís Raposo (edição de 9 Junho, pág. 26), a infografia refere receitas de bilheteira do Mosteiro dos Jerónimos de 2.943.017 euros, quando deveria constar 5.446.076 euros.