1-0 para o primeiro laboratório cívico desenvolvido no país

Homens, mulheres e crianças. Todos juntos numa mesma equipa, concentrados nesse objectivo final de fazer a bola entrar na baliza do adversário. Nas bancadas ouvem-se, essencialmente, palavras de apoio e palmas. Entre a assistência está o padre João Gonçalves, homem que conhece o bairro de Santiago, em Aveiro, como muito poucos – desde a sua origem, em 1983, até aos dias de hoje. Assiste ao jogo com entusiasmo, consciente de que a grande vitória já tinha sido conseguida fora do campo.

Continuar a ler