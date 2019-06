Oeste tem maior projecto nacional de iluminação LED

Substituir 68.500 pontos de luz tradicionais por lâmpadas LED é o objectivo principal do projecto Oeste LED ESE, que foi, recentemente, apresentado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). De acordo com o conselho de administração da OesteCIM, este será o maior projecto de eficiência energética desenvolvido em Portugal e o décimo maior em todo o Mundo. Envolve a substituição de luminárias nos 12 concelhos da região Oeste, prevendo que a factura energética anualmente paga pelos municípios por estes sistemas de iluminação pública baixe de 4, 7 para 1, 3 milhões de euros.

Segundo Pedro Folgado, presidente da OesteCIM e da Câmara de Alenquer, o projecto arrancou, no dia 13 de Maio, no concelho do Bombarral. Nesta altura decorre a primeira fase, com a substituição de cerca de 6 mil luminárias nos municípios do Bombarral, Lourinhã e Sobral de Monte Agraço. Até final do ano deverão avançar todos os procedimentos de substituição das 68 500 luminárias abrangidas.

“A poupança estimada na factura energética da Região Oeste representa uma redução de 72,42%, passando de 4,7 milhões de euros para 1.3 milhões de euros por ano”, referiu o edil, frisando que a substituição destes cerca de 68 500 pontos de luz deverá representar uma redução de 26,4 GWh (de 36 para 10 GWh/ano) nos consumos, que equivalem “aproximadamente a 7500 habitações e a uma redução de 12,4 toneladas de CO2”.

O projecto foi desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Oeste e pela Oeste Sustentável (agência regional de energia e ambiente). “Até ao final deste ano, está programada a substituição nos 12 municípios”, acrescentou Pedro Folgado, frisando que este projecto resulta da necessidade de “melhoria da eficiência energética na iluminação pública, em linha com o Plano Nacional Energia e Clima, que visa promover a descarbonização da economia e a transição energética”.

O Oeste LED ESE vai, assim, abranger perto de metade das cerca de 150 mil luminárias existentes na rede de iluminação pública da região. Em média, cerca de 67 por cento da factura energética paga pelos municípios do Oeste diz respeito aos sistemas de iluminação pública, com variações que vão dos 42 por cento do concelho do Cadaval aos 82 por cento de Peniche. Segundo foi, agora, divulgado esta substituição de lâmpadas será feita de forma proporcional e os concelhos de Torres Vedras (14 500 a substituir) e de Alcobaça (12 590), serão os que terão mais luminárias renovadas.

André Rijo, membro do conselho de administração da Oeste Sustentável e presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, acrescenta que “esta iniciativa constitui, a nível de valor agregado, o 10º maior projecto de iluminação pública LED do mundo e o maior no país”. Segundo referiu, este Oeste LED ESE “não se esgota na substituição de luminárias” e visa, também, avançar com uma versão 4.0, numa perspectiva de Região Inteligente. “É, também, muito importante, que o resíduo produzido com esta substituição seja aplicado a um projeto de educação ambiental, muito focalizado na problemática das alterações climáticas”, observou o autarca do PS.

De acordo com André Rijo, através deste projecto, “até ao final do ano, o Oeste será uma região mais sustentada” e que “cumpre com os desígnios do Pacto dos Autarcas que foi subscrito por todos os municípios”.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste integra 12 municípios dos distritos de Lisboa e de Leiria e tem cerca de 365 mil habitantes.