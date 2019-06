Até o Gerês tem sunsets? Sim, e este recebe quatro mil pessoas

A febre dos sunsets tem-se espalhado pelo país e a temporada de festas já está aí. Uma delas decorre no dia 15 de Junho em cenário especial, numa praia fluvial do Gerês, entre as 15h e as 24h. Uma das atracções é que há a possibilidade de chegar de barco à praia fluvial do Rio Caldo.

No “Match –​ Gerês Sunset”, que, como informou a organização, conta com o apoio da autarquia e junta de freguesia locais, há duas regras principais: vestir roupa branca e preservar o vizinho Parque Natural da Peneda-Gerês. Com isto em mente, serão disponibilizados copos reutilizáveis e não haverá palhinhas, confirmou a organização em comunicado enviado ao PÚBLICO. A cumprir-se a afluência esperada, o espaço da praia e arredores terá alta ocupação mas, garantem-nos, “o recinto ficará “completamente limpo” e “todos os equipamentos e estruturas serão desmontados até à manhã do dia seguinte”.

Segundo a organização, os convidados vão ainda poder alugar motas de água, flyboards, fazer pinturas de glitter e desfrutar das food trucks, além de que, claro, há música para todos. Para quem quiser explorar a região, vão ser disponibilizadas várias actividades e experiências em parceria com entidades locais, tais como casas de férias, alojamento em turismo rural e bungalows, passeios, desportos aquáticos, entre outros.

Para este evento, organizado pelos proprietários do restaurante L'Kodac (Leça da Palmeira), e pela dupla de djs The End, são esperadas cerca de quatro mil pessoas. Na edição do ano passado, juntaram-se cerca de 60 embarcações de várias marinas da Península Ibérica. Este ano foi estabelecido um limite máximo de apenas 40 barcos.

Os bilhetes já estão à venda online e podem ir dos 7,50 aos 600 euros. A opção mais barata inclui a entrada e uma bebida, mas se optar pela mais cara vai ter direito a uma cama, entrada e bar exclusivos, WC privativo, serviço personalizado e ainda 8 bilhetes VIP e 2 garrafas premium. O bilhete para um barco custa 100 euros consumíveis.

Outro detalhe: a organização faz questão de fazer desconto no preço das entradas às clientes. Segundo Telmo Duarte, um dos organizadores, são aplicados preços diferentes para homens e mulheres por uma “questão de estratégia” (eles pagam mais dez euros). A acrescentar, curiosamente, as bebidas incluídas no bilhete também são diferentes entre géneros. Numa mensagem enviada ao PÚBLICO informou que “há uma diferença na oferta de bebidas pois, por experiência anterior, constatamos que as mulheres acabam por consumir menos”.