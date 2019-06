A fotografia de 943Km que mostra a costa de Portugal de ponta a ponta

A fotografia, revelada a 10 de Junho, Dia de Portugal, garante uma panorâmica única do país: é a “primeira vista panorâmica do litoral lusitano – uma fotografia de 943Km”, o “primeiro registo deste género alguma vez feito à costa continental portuguesa”, resume a empresa Samsung, responsável pela iniciativa, em comunicado.

A viagem durou oito dias e estendeu-se por 420 milhas náuticas, da foz do rio Minho até à foz do fio Guadiana, reunindo Carlos Bernardo, blogger de O Meu Escritório é Lá Fora e que foi responsável pelo diário de bordo; José Gomes, o skipper responsável por conduzir a viagem a bom porto; e André Carvalho, o fotógrafo responsável por captar centenas de imagens que foram depois “compiladas” numa única fotografia “panorâmica”. O telemóvel usado, e que é aqui o epicentro marketing do projecto, é o Galaxy S10+. “Foram muitas horas ao sol e muitos disparos para conseguir captar cada quilómetro de costa e de praia”, diz o fotógrafo.

André Carvalho Carlos Bernardo e José Gomes Fotogaleria

Foto O barco visto da costa, uma desconfiada gaivota de olho no fotógrafo

O projecto foi comentado pelo presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, que, citado em comunicado, refere que “Portugal é cada vez mais procurado pelas grandes marcas para, de forma apelativa, promoverem os seus produtos”, salientando que a iniciativa também “promove um dos nossos principais activos - o mar”, em conjunto com a costa.

No site da marca, pode viajar-se pela fotografia, quilómetro a quilómetro, vendo a costa tal como se apresentava nos últimos dias de Maio. Outra possibilidade é saltar entre os locais que se pretende ver através da pesquisa. A “panorâmica” é uma ferramenta com muito potencial, que permite ir vislumbrando tanto a costa mais urbanizada como as faixas aparentemente preservadas, passear os olhos por longos areais e escarpas dramáticas ou arribas em que a erosão traça o seu destino. Até, talvez, descobrir praias para um próximo mergulho sem multidões.