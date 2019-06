BdP tinha informação completa para travar Berardo como accionista chave do BCP

Após dois meses em análise nos serviços do Banco de Portugal (BdP), o então governador do supervisor bancário, Vítor Constâncio, teve acesso, ainda no Verão de 2007, ao documento com a informação completa sobre o pedido de José Berardo de compra de uma posição até 9,99% do maior banco privado português, o BCP, onde na altura já possuía 3,88%. Apesar de Constâncio ter vindo dizer que não esteve no conselho de administração que autorizou a operação, o documento que lhe foi disponibilizado continha os detalhes e a descrição da forma como Berardo pretendia financiar o investimento no BCP, ou seja, totalmente financiado pela Caixa, em 350 milhões de euros, sem dar garantias reais sólidas, mas com promessa de penhora das acções (títulos especulativos) a adquirir.

