Liga portuguesa entre as mais desequilibradas da Europa

Na mais recente edição do campeonato português acentuou-se a tendência para a redução da competitividade, com Portugal a surgir logo atrás da Inglaterra entre as competições nacionais com maiores desequilíbrios. A conclusão é de um estudo conduzido pelo Observatório do Futebol da Universidade Europeia, que comparou os dados da I Liga e dos cinco maiores campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha): “Nos últimos dois anos a Liga portuguesa perdeu competitividade. Hoje, a par da Premier League, é a Liga mais desequilibrada quando comparada com as Big 5”, pode ler-se no documento.

“Comparando o equilíbrio competitivo global nas últimas quatro épocas das Ligas em análise, o estudo da Universidade Europeia concluiu que desde a época 2015-16 que a Liga inglesa tem perdido competitividade, sendo actualmente menos competitiva do que a Liga portuguesa, que surge logo a seguir.

Analisando a pontuação da última época, a Premier League é a competição onde a equipa campeã faz mais pontos por jogo (2,58) apesar de a diferença para o segundo classificado ser a menor (0,03 pontos por jogo)”, pode ler-se no estudo, que partiu de dados recolhidos pela wTVision, empresa de estatísticas desportivas.

No caso da Liga portuguesa, o campeão Benfica somou uma média de 2,56 pontos por jogo, o segundo valor mais elevado entre os seis campeonatos analisados – superior ao registado em França pelo Paris Saint-Germain (2,39), em Itália pela Juventus (2,37), e em Espanha e Alemanha por Barcelona e Bayern, respectivamente (ambos 2,29).

Apesar de a I Liga surgir logo atrás da Premier League com a segunda menor diferença pontual entre campeão e segundo classificado (dois pontos, ou 0,06 pontos por jogo), o campeonato português distingue-se negativamente quando a análise é alargada aos cinco primeiros da tabela: “A maior diferença entre o primeiro e o quinto classificados” encontra-se na I Liga, com 1,03 pontos por jogo.

O campeonato nacional é o único a superar a barreira de um ponto por jogo em média na diferença entre primeiro e quinto classificado, com as restantes competições analisadas a oscilarem entre 0,79 (França) e 0,58 pontos por jogo (Itália).

“Na distância entre o primeiro e último classificado, a Liga espanhola, que tem sido a mais consistente em termos de pontuação ao longo das últimas quatro épocas, sobressai com a menor diferença (1,45 pontos por jogo), que no caso da Liga Inglesa é muito superior (2,16 pontos por jogo)”, assinalam os autores do estudo.

A Liga portuguesa surge logo atrás da Premier League com a segunda maior diferença pontual entre primeiro e último: 1,97 pontos por jogo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este valor tem vindo a aumentar nos últimos anos. Desde a temporada 2011-12, quando os prémios pagos pela UEFA às equipas que disputam a Liga dos Campeões e Liga Europa ultrapassaram pela primeira vez a fasquia dos 1000 milhões, a média da diferença pontual entre o primeiro e o último classificados aumentou em Portugal: do início do século até 2010-11 estava nos 54,3, mas desde então dilatou-se para 58.

“Na análise dos golos, o estudo concluiu que a Liga portuguesa foi a competição com menor percentagem de equipas com diferença de golos positiva (cinco emblemas, ou 28%), contrariamente à Serie A e à Bundesliga, onde metade das equipas têm mais golos marcados do que sofridos”, pode ainda ler-se.

“Tanto a Premier League (19%) como a Liga portuguesa (20%) registam a menor percentagem de empates”, acrescentam os autores, assinalando que o campeonato português “apresenta a maior percentagem de vitórias por um golo de diferença (41%), seguida da Ligue 1 (40%).”