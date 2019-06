Salvator Mundi, o Leonardo desaparecido, estará no iate do príncipe herdeiro saudita?

A polémica e valiosa pintura Salvator Mundi, atribuída a Leonardo da Vinci, comprada por 401 milhões de euros em 2017 e desde então quase nunca vista, poderá estar no iate do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. A notícia é avançada pelo site especializado Artnet, que tenta assim responder à pergunta lançada há semanas pelo New York Times – “Onde está Salvator Mundi?” –, apenas uma de várias no mesmo tom e em vários jornais sobre o facto de a obra não estar, como era suposto, em depósito no Louvre Abu Dhabi, de o Louvre de Paris alegadamente a ter excluído da sua mostra para o 500.º da morte de Leonardo e da contínua discussão sobre a sua autoria.

A revelação é do crítico, colunista e curador Kenny Schachter, que escreveu segunda-feira na sua coluna no Artnet que recebeu a “informação de uma fonte com fortes ligações no Médio Oriente sobre o possível paradeiro de Salvator Mundi”. Mais à frente no seu artigo de opinião, Schachter fala já no plural, referindo-se a “fontes” que incluem “dois responsáveis envolvidos na transacção [a compra da pintura à leiloeira Christie’s de Nova Iorque] que argumentam que a obra está inequivocamente paga” e que adiantaram o local onde estará a polémica obra: “aparentemente, a obra foi rapidamente levada a meio da noite no avião de MBS [as iniciais pelas quais é também conhecido Mohammed bin Salman] e recolocada no seu iate, o Serene”.

De acordo com o que escreve esta terça-feira o Guardian, o Serene, um mega-iate, estará ancorado em Port Said, no Egipto, recordando ainda o diário britânico que os milionários cada vez mais colocam obras-primas nos seus mega-iates, mais uma tendência na forma como mostrar o seu gosto e as suas aquisições valiosas mas também espaços com ambientes em que, apesar dos convidados festivos ou da água salgada, há condições de climatização e segurança bastante controladas.

Kenny Schachter não dá mais detalhes sobre a informação que rapidamente começou a circular pelo mundo, embora reflicta sobre os vários capítulos da tortuosa história de Salvator Mundi – a sua descoberta, partido em cinco pedaços, a contestada atribuição a Leonardo da Vinci, os argumentos sobre se se tratará afinal de uma pintura por um dos artistas “do estúdio de Leonardo da Vinci”, a venda em Nova Iorque e titubeante forma como tem sido associado às comemorações do 500.º aniversário da morte do mestre florentino e em particular ao Museu do Louvre.

Ainda que a sua autoria continue a gerar hesitação por peritos na obra de Leonardo, a obra seria uma das sensações do Louvre Abu Dhabi, que chegou a anunciar com pompa que iria desvendá-lo aos olhos do grande público a 18 de Setembro de 2018. Nada aconteceu e uma escassa semana antes da data a instituição adiou sine die a sua exposição. O paradeiro da pintura motivou então uma série de notícias e dúvidas, com as mais recentes novidades sobre Salvator Mundi centradas nas declarações de Ben Lewis, autor do livro The Last Leonardo, precisamente centrado na polémica obra, e que indicou que o Louvre não vai mesmo contar com o Cristo na sua megaexposição sobre o mestre florentino.

“As minhas fontes no interior do Louvre, várias fontes, dizem que nem muitos curadores pensam que a pintura é autógrafa de Leonardo da Vinci. Se a exibirem […], querem fazê-lo como um trabalho da ‘oficina’ [de Leonardo]”, disse Ben Lewis em Maio no Festival Hay, dedicado à literatura. O historiador acrescentou ainda que se essa atribuição fosse revista, o seu proprietário não teria interesse na participação na mostra porque ela desvalorizaria a mesma. Igualmente desfavoráveis para o valor de Salvator Mundi foram as declarações da curadora do Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, Carmen Bambach: acredita que a pintura será sobretudo da autoria do assistente de Leonardo da Vinci, Giovanni Antonio Boltraffio. Bambach criticou ainda a leiloeira Christie’s por ter sugerido no seu catálogo quando da venda em 2017 que ela era uma das defensoras da atribuição de Salvator Mundi a Leonardo – “Isso não representa a minha opinião”, frisou.

Salvator Mundi (1506-13) destinava-se ao rei francês Luís XII, integrou a colecção dos reis Carlos I e II de Inglaterra, passou para o Duque de Buckingham e foi a leilão em 1763. Mais recentemente, e depois de décadas sem paradeiro claro e teoricamente em colecções privadas, a sua chegada ao mercado depois do divórcio do oligarca russo Dmitri Rybolovlev foi um acontecimento, com Robert Simon, historiador de Arte e consultor do Museu Metropolitan de Nova Iorque, a garantir na altura que a pintura era o primeiro Leonardo “descoberto” desde 1909. A caução da National Gallery, que o expôs na temporada 2011/12, ajudou à sua reputação como “o novo Leonardo”. A identidade do comprador só seria conhecida depois de o Louvre de Abu Dhabi ter anunciado que a obra ficaria lá em depósito; o príncipe saudita Bin Salman estaria por trás da aquisição, e depois ofereceria a pintura a Mohammed bin Zayed, de Abu Dhabi. Segundo o New York Times, Salvator Mundi voltou posteriormente às mãos do herdeiro saudita.