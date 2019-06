Kylie Jenner fortemente criticada após festa inspirada em The Handmaid’s Tale

Quem acompanha o clã Kardashian-Jenner nas redes sociais e no seu reality show sabe que a família realiza as festas temáticas mais exuberantes. Normalmente, estes eventos geram reacções positivas e muitas partilhas por parte dos seus seguidores, mas o último, organizado por Kylie Jenner, não foi bem visto e não faltaram comentários negativos.

O tema foi a série dramática The Handmaid’s Tale, da emissora Hulu. O evento realizou-se no último fim-de-semana por ocasião do aniversário da amiga Anastasia Karanikolaou e as celebrações foram partilhadas no Instagram e Snapchat da multimilionária. As convidadas apareceram vestidas de servas, com vestidos e capas vermelhas e toucas brancas, tal qual as personagens da série. Expressões do guião, como “louvada seja” ou “sob o seu olhar” foram utilizadas para saudar os convidados à chegada e também para os nomes das bebidas da festa: “Louvada seja a vodca” e “Tequilla sob o seu olhar”, por exemplo.

Esta série é inspirada no livro da escritora canadiana Margaret Atwood, e passa-se nos Estados Unidos, num futuro próximo. Neste cenário, a democracia dá lugar a uma teocracia totalitária machista (Gilead) que escraviza as mulheres férteis (servas), engravidando-as e ficando com os seus filhos recém-nascidos. A estas mulheres são-lhes negados todos os direitos e liberdade de expressão e são vítimas de abuso sexual e de violência.

Os vídeos e fotografias da festa já não estão nas redes sociais, mas foram depois partilhados por uma conta de Instagram não oficial. Os internautas não gostaram do que viram e revoltaram-se nas redes sociais. “Os corpos das mulheres estão a ser controlados todos os dias, alguns estados estão a tentar banir o aborto, ainda assim Kylie Jenner achou que uma festa com o tema The Handmaid’s Tale era uma boa ideia”, escreve uma utilizadora no Twitter.

Outros acusam a socialite de não entender que o enredo gira em torno da opressão feminina.

Num artigo de opinião de Arwa Mahdawi, publicado no The Guardian, a colunista descreveu a festa como sendo “de mau gosto”. Kylie Jenner ainda não fez qualquer comentário sobre o ocorrido.