Marta Hugon antecipa novo disco com Tudo pode acontecer

A cantora e compositora Marta Hugon, conhecida dos meios do jazz, escolheu este 10 de Junho para revelar a canção Tudo pode acontecer, primeiro single do seu novo álbum, a editar em Setembro. Cantada em português, a letra é dela e a música de Luís Figueiredo. “Mandou-me uma gravação ao piano e eu apaixonei-me logo ali. Talvez dessa emoção imediata me tenha nascido a letra. Do frio na barriga que dá quando se começa a fazer música nova. Das possibilidades – e dos riscos – que se abrem.” Marta tem quatro discos editados em seu nome: Tender Trap (2005), Story Teller (2008), A Different Time (2011) e Bittersweet (2016). Aqui fica uma antevisão do próximo, num videoclipe com realização e edição de Luiz Sena, imagem de Bertino Araújo e José Dinis e produção de Nuno Neves.