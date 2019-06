Casos de sífilis, gonorreia e clamídia disparam entre homens

Os dados provisórios disponíveis no Portal do SNS revelam um acréscimo de 686 casos de infecções sexualmente transmissíveis notificados em homens entre 2017 e 2018: passaram de 1498 para 2184. Só na Área Metropolitana de Lisboa registaram-se, no ano passado, mais 464 casos do que em 2017. Desses, cerca de metade (235) foram notificados pelo Checkpoint Lx, centro comunitário em Lisboa dirigido aos homens que fazem sexo com homens.

