No bairro de Santiago, a Fotografia é de todos

A festa foi grande. Valeu a pena o esforço de três meses para colocar o projecto de cidadania, Laboratório Cívico Santiago, de pé. Foram muitas horas de reuniões num terreno fértil de ideias e soluções com um único objectivo, construir comunidade. “Fotojornalismo na Redação Santiago” levou crianças e jovens a fotografar o seu bairro com máquinas analógicas. E depois em liberdade, construir uma exposição a céu aberto. E foi isso que aconteceu com a alegria dos nossos “putos” de verem as suas fotografias materializadas nas paredes brancas do bairro de Santiago. A Fotografia da cidadania. A Fotografia da solidariedade. A Fotografia da imaginação. Um sonho realizado!