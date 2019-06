À mesa com o ambiente: os Dias da Alimentação Sustentável voltam a Lisboa

A cidade de Lisboa acolhe, pelo segundo ano consecutivo, os Dias da Alimentação Sustentável (SFD.LX). O evento, que acontece entre os dias 17 e 23 de Junho, quer promover uma reflexão, através de uma série de debates e conferências, sobre a problemática da alimentação e o impacto que a actividade e o sector podem ter ao nível da natureza e do ambiente.

No conjunto de iniciativas promovidas, destacam-se três. A primeira, marcada para 17 de Junho, na Tasca da Esquina, será uma conversa sobre “A Sustentabilidade no Negócio da Restauração” e contará com a presença dos chefs Vítor Sobral, Alexandre Silva e Bertílio Gomes, moderada por Paulo Amado.

A 20 de Junho, o workshop "How to Make Your Kitchen More Waste-Free”, dinamizado por Irene Ciuci, vai tentar elucidar os participantes sobre os desperdícios que a confecção de alimentos pode ter, mas também dar sugestões de mudanças facilmente operadas para corrigir velhos hábitos. A actividade realiza-se na Impact House.

Por último, o “Plastic Free Food Challengue”: trata-se de mais um workshop que, como o próprio nome indica, será um guia prático para a redução de plástico, tanto na compra de alimentos como na preparação. O objectivo será mostrar aos participantes que é possível encontrar produtos biológicos a preços acessíveis — e não só em lojas especializadas. Acontece a 22 de Junho, leccionado também por Irene Ciuci na Impact House. A participação nos três eventos está sujeita à compra de bilhetes.

À semelhança do que aconteceu na edição do último ano, os Dias da Alimentação Sustentável têm um projecto parceiro, cujo trabalho vai ser publicitado e aprofundado durante a iniciativa. Em 2018, foi a vez da série Alimentação na Cidade, das jornalistas do PÚBLICO Alexandra Prado Coelho e Vera Moutinho. Agora, cabe a Anna Masiello, uma estudante italiana a viver em Lisboa que faz dumpster diving.