Da China, com amor: a exuberância das sessões fotográficas pré-casamento

Um céu repleto de estrelas cintilantes, vegetação perfeitamente posicionada e um veado parado no tempo. No meio desta descrição, há ainda espaço para um casal, meticulosamente inserido no cenário, que sorri semi-abraçado, sem deixar que a pose premeditada e encenada estrague a composição de carácter quase cinematográfico. É apenas um exemplo das milhares de sessões “pré-casamento” que se realizam na China. As uniões, que antes eram assinaladas e registadas com um único e sóbrio clique a preto e branco, agora merecem uma produção com direito a assistentes, cenários — em alguns casos, os principais monumentos do país —, adereços e poses planeadas e encenadas ao pormenor.