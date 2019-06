Repartir a culpa

“Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo, ou não tem arte.” Este provérbio faz lembrar o repartir de culpas de Rui Rio pela derrota nas eleições europeias. Para o líder do PSD, até os jornalistas têm culpa pelo fraco resultado dos “laranjinhas”. Paulo Rangel, como cabeça de lista do PSD, foi um erro. Rangel foi meu professor de Ciência Política na Universidade Católica do Porto. Como professor não há igual. Contudo, Carla Barros devia ter sido a escolhida. Com Marcelo Rebelo de Sousa a estender a passadeira vermelha a António Costa, a direita que se cuide.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A memória de Constâncio

Vítor Constâncio não se lembra de nada, não sabe nada e, pelo que se tem visto, nunca saberá de nada. Só gostava que o Dr. Vítor Constâncio me respondesse a uma pergunta tão simples como esta: tem memória de ter sido alguma vez governador do Banco de Portugal, ou não? Vítor Constâncio é uma daquelas pessoas que não conseguem conviver com a verdade, pois não consegue reconhecer o erro praticado. (...) Espero que a resposta do Ministério Público lhe mostre que, afinal, Portugal não é ainda um país onde vale tudo. Estarei certo? Espero que sim.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Comentadores

Confesso que nunca tive grande empatia por Francisco J. Marques e, embora portista, nunca gostei do seu “palavreado”. Mas ser condenado por descobrir os pecados de outros e estes continuarem de alma limpa não me parece justo.

Com excepção da saudosa troika formada por Fernando Seara, Eduardo Barroso e Pôncio Monteiro, três adversários amigos, educados e com sentido de humor, nunca mais conseguir ouvir os pseudo comentadores que pululam nas nossas estações televisivas fomentando ainda mais ódio que o vertido pelos lamentáveis dirigentes que temos.

Bom seria que as nossas TVs acabassem com estes “agitadores”. Seria bom para o futebol, com toda a certeza muito mais pacífico, e para elas próprias, pois poupariam milhares de euros que poderiam aplicar em programas de real interesse.

Manuel Gonçalves, Braga

O mundo que criámos

Na Holanda, um dos países mais desenvolvidos a nível económico e social, deixou-se morrer uma adolescente de 17 anos, atormentada por problemas psiquiátricos decorrentes de abusos sexuais, da anorexia e depressão, porque o tratamento médico e farmacológico falhou. Na China, em nome de ideologias políticas, continua-se a negar o massacre de Tiananmen apagando a história, quando há 30 anos veículos blindados esmagaram literalmente milhares de estudantes em Pequim originando um banho de sangue. Por fim, em Portugal, a notícia que já gastamos todos os recursos naturais disponíveis para este ano (produção e consumo), ou seja, se os outros países consumissem recursos a este ritmo, precisaríamos de mais dois planetas. Parafraseando Freddie Mercury, é este o mundo que criámos, que invadimos, é este o mundo que devastamos até não poder mais?

Emanuel Caetano, Ermesinde