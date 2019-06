Investigação jornalística mostra troca de mensagens entre Moro e procurador da Operação Lava-Jato

Uma reportagem publicada no The Intercept revela que Sérgio Moro – ex-juiz federal responsável pelo julgamento de casos ligados à Operação Lava-Jato e actual ministro da Justiça –, e o procurador Deltan Dallagnol, que chefiava a equipa de investigação,​ trocavam mensagens sobre os avanços e recuos da operação que levou Lula da Silva à cadeia. Pode não ter havido ilegalidade.

As mensagens, segundo o que o jornal digital norte-americano revela neste domingo, foram trocadas quando Moro era juiz instrutor dos processos de corrupção investigados pela equipa da Lava-Jato, com sede em Curitiba, no Paraná – entre eles, o caso do tríplex em Guarujá que culminou na prisão do ex-Presidente do Brasil Lula da Silva.

O site avança que, em conversas privadas, Moro sugeriu ao procurador que “trocasse a ordem de fases da Lava-Jato”, pediu para que “fosse mais célere em algumas operações”, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou pelo menos uma das decisão do processo, criticou e sugeriu alguns recursos ao Ministério Público e terá “repreendido Dallagnol como se fosse seu superior hierárquico”.

“Segundo o sistema de acusação do processo penal da Constituição brasileira, as figuras do acusador, neste caso do Ministério Público, e do juiz não se podem envolver nem ter contacto além dos estritamente necessário. Assim, cabe ao juiz analisar de maneira imparcial as alegações da acusação e da defesa, sem revelar qual será o resultado do processo. No entanto, as conversas entre Moro e Dallagnol demonstram que o actual ministro se intrometeu no trabalho do Ministério Público – o que é proibido – e que essa intromissão foi recebida, chegando Moro a agir informalmente como um auxiliar da acusação”, afirma o The Intercept.

Porém, e de acordo com alguns especialistas em Direito ouvidos pelo jornal Folha de S. Paulo, pode não ter sido cometida qualquer ilegalidade, apenas há a hipótese de ter existido “desvio ético”.​ Marco Aurélio de Mello, juiz do Supremo Tribunal, disse ao mesmo jornal que as mensagens põem “em dúvida, principalmente ao olhar do leigo, a equidistância do órgão julgador, que tem de ser absoluta”. “Agora as consequências, eu não sei. Temos de aguardar”, disse.​

As informações agora reveladas foram cedidas por uma fonte anónima que as entregou ao jornal há algumas semanas. Os arquivos continham mensagens de texto, áudio e vídeos trocados entre 2015 e 2018 através da aplicação Telegram. Ainda de acordo com a reportagem, os documentos foram recebidos depois de se saber que o telemóvel de Moro tinha sido alvo de uma tentativa roubo de informação, a 4 de Junho, escreve o El País. Na altura, o ministro confirmou que o seu telefone tinha sido alvo de um ataque, mas não tinha conhecimento que tivesse existido de facto roubo de informação.

O The Intercept afirma que os investigadores da Lava-Jato utilizavam o apelido de “Russo” para se referirem a Moro em conversas privadas, e afirma que em diversas conversas é possível perceber que orientava o planeamento do Ministério Público. No dia 21 de Fevereiro de 2016, por exemplo, Moro escreveu a seguinte mensagem: “Olá, diante dos últimos desdobramentos talvez fosse o caso de inverter a ordem de duas planejadas”. Referia-se às fases da operação.

É também divulgada uma conversa entre o juiz e o procurador sobre a decisão de divulgar publicamente as escutas telefónicas feitas pela Polícia Federal ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva​, na altura da tentativa de nomeação de Lula para cargo de ministro da Casa Civil. “A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação, confirma?”, perguntou Dallagnol. Seguiu-se a resposta de Moro: “Qual é a posição do MPF [Ministério Público Federal]?”. “Abrir”, respondeu o procurador. Mais tarde, numa carta enviada ao Supremo Tribunal, o juiz Sérgio Moro admitiu que a sua decisão de divulgar publicamente as escutas telefónicas pode “ser considerada incorrecta” e pediu desculpas – três vezes – pela “controvérsia instaurada”.

“Acção criminosa de hacker"

Em resposta às questões levantadas pela reportagem, o Ministério Público Federa no Paraná afirma num comunicado no seu site que a equipa da Lava-Jato foi vítima de “uma acção criminosa de um hacker”. “A acção vil do hacker invadiu telefones e aplicações de procuradores usados para comunicação privada e de trabalho, tendo havido ainda a subtracção de identidade de alguns dos seus integrantes. Não se sabe exactamente ainda a extensão da invasão, mas sabe-se que foram obtidas cópias de mensagens e arquivos trocados em mensagens”, lê-se na nota.

O MPF acredita que entre as “informações obtidas de forma ilegal” estão documentos e dados sobre estratégias de investigações em curso, além das “rotinas pessoais e de segurança dos procuradores”. No comunicado, o Ministério Público confirma que os procuradores mantiveram, ao longo dos últimos cinco anos, “discussões em grupos de mensagens, sobre diversos temas, alguns complexos, em paralelo a reuniões pessoais que lhes dão contexto”.

“Vários dos integrantes da equipa são amigos próximos e, neste tipo de ambiente é comum acontecerem desabafos e brincadeiras”, diz o comunicado, acrescentando que, sem contexto, “muitas conversas podem dar margem a interpretações erradas”.

“Há a tranquilidade de que os dados eventualmente obtidos reflectem uma actividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial, em mais de cinco anos de Operação”, lê-se.

Dallagnol reagiu à reportagem através do Twitte, citando e divulgando parte nota do MPF que afirma que “os procuradores da Lava-Jato não vão se dobrar à invasão imoral e ilegal, à extorsão ou à tentativa de expor e deturpar suas vidas pessoais e profissionais”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Moro também já reagiu ao sucedido. Num comunicado divulgado pelo site Antagonista, o ministro lamenta a “falta de indicação da fonte responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores”. Critica também o actuação do The Intercept por não ter entrado em contacto para confirmar o seu lado da história. "Não se vislumbra qualquer anormalidade ou direccionamento da actuação enquanto magistrado, apesar de [as informações] terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava-Jato”, afirma.

Em Março, uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode ter aproximado a Operação Lava-Jato do seu fim. Numa renhida votação, os juízes decidiram transferir para os tribunais eleitorais a competência para investigar e julgar os casos que envolvam suspeitas de irregularidades no financiamento de campanhas, conhecidas como “caixa 2” no Brasil, mesmo que incluam possíveis crimes de corrupção ou lavagem de dinheiro. A decisão foi recebida com desagrado pelos procuradores que integram a equipa da Lava-Jato, entre eles Deltan Dallagnol, que chefiava a equipa de investigação.

A mega-investigação que nos últimos quatro anos envolveu ex-presidentes, ministros, deputados, e empresários, unidos numa teia de corrupção em larga escala, pode ficar a partir de agora enfraquecida.