Índia: seis homens condenados pela violação e assassínio de rapariga de oito anos

Um tribunal da Índia condenou nesta segunda-feira seis homens que violaram durante vários dias e assassinaram uma criança de oito anos.

Um funcionário público reformado e dois membros das forças de segurança, acusados de destruírem provas e aceitarem subornos para encobrir os responsáveis, encontram-se entre os seis condenados, disse à saída do tribunal o advogado da acusação, Mubeen Farooqui.

Um sétimo acusado foi considerado inocente, disse o advogado, antes de acrescentar que as penas são anunciadas à tarde.

A criança, de nome Asifa, pertence a uma comunidade nómada muçulmana. Foi sequestrada em Janeiro de 2018 na cidade de Kathua, uma área de maioria hindu da província de Jammu e Caxemira. Foi sedada e violada em grupo durante dias antes de ser assassinada e abandonada numa floresta, de acordo com a investigação, que concluiu que era intenção dos criminosos enviar uma mensagem a essa comunidade para que não voltassem àquela zona.

O caso provocou uma onda de indignação na Índia, com manifestações a pedir a condenação à morte dos culpados.

As autoridades aumentaram a segurança aos familiares da vítima e aos seus advogados, e transferiram o julgamento para outro estado devido ao clima de insegurança.

Todos os arguidos são hindus e o crime ocorreu num templo da pequena cidade, o que levou alguns vizinhos e políticos locais a exigir a libertação imediata dos acusados.

Um grupo de advogados tentou impedir que a polícia registasse acusações em Kathua em Abril de 2018.

A Índia endureceu as leis contra as agressões sexuais, depois do caso de uma universitária que morreu após ser violada em grupo num autocarro, em 2012, em Nova Deli.