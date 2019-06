Nos oito municípios da Lipor produziu-se mais “lixo” em 2018

A Lipor, sistema intermunicipal que gere os resíduos urbanos (RU) de oito concelhos do Grande Porto recebeu nas suas instalações, em 2018, quase 533 mil toneladas de lixo. Os números, que representam um aumento de 4% face ao ano anterior, são uma amostra importante de uma tendência que, a confirmar-se no resto do país, significa o falhanço de um dos objectivos nacionais, que passava pela redução da quantidade de resíduos para 4,08 milhões de toneladas em 2020.

