Uma noite de glória (e festejos) na Avenida dos Aliados

Depois de a selecção portuguesa vencer a Holanda por 1-0 (golo de Gonçalo Guedes) neste domingo, no Estádio do Dragão, a festa dos adeptos seguiu para a Avenida dos Aliados, no Porto. Após o jogo, o seleccionador nacional mostrou-se satisfeito por poder juntar o triunfo desta competição à vitória no Euro 2016, em França, enaltecendo o esforço realizado pelos jogadores. Veja algumas das fotografias das celebrações e da recepção dos jogadores da selecção no edifício da Câmara Municipal do Porto.