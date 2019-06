Multinacional austríaca da iluminação abre centro de investigação em Portugal

Criar soluções para a iluminação inteligente do futuro. É esse o desafio do centro global de competências do grupo Zumtobel, a inaugurar esta terça-feira, em Vila Nova de Gaia. Num investimento de oito milhões de euros até 2022, a Tridonic Portugal centraliza a actividade de investigação e desenvolvimento (I&D) da multinacional austríaca, até agora dispersa por vários países.

A nova unidade, liderada por João Granjo Lopes, de 29 anos, com formação em engenharia pela Universidade do Porto e quadro do grupo, tem como principal objectivo “o desenvolvimento de software para gestão e controlo remoto de iluminação inteligente”, de forma a responder “às novas tendências do mercado que determinam que a transformação digital é um dos grandes factores de diferenciação para o futuro do sector”, refere a empresa em comunicado.

O centro arranca com uma equipa de 25 profissionais, mas prevê incorporar mais 25 engenheiros electrotécnicos e informáticos até ao final do corrente ano. No horizonte da equipa está a pesquisa, em áreas como os Smart Buildings e as Smart Cities, de forma a criar respostas integradas, ou seja, cruzando a energia, a mobilidade e as tecnologias IoT (Internet of Things).

“Com o novo Centro Global de Competência em software para Tecnologia de Iluminação no Porto, estamos a dotar o grupo Zumtobel de know how específico e que nos permitirá, por um lado, um rápido crescimento no mercado em que operamos, e, por outro, oferecer uma resposta adequada às expectativas e requisitos dos nossos clientes”, afirma Alfred Felder, presidente executivo (CEO) do grupo Zumtobel.

Entre os produtos que estão em desenvolvimento, a empresa destaca “o Nanobox, sistema de controlo e gestão de iluminação de emergência, com design minimalista, que incorpora as novas tecnologias e uma superior eficiência energética”, e ainda “os Net4more e Litecom, que permitem o controlo remoto da iluminação, através do tablet, telefone ou desktop, proporcionando uma utilidade prática com inúmeros benefícios”.

De acordo com o comunicado, o grupo Zumtobel está cotado na Bolsa de Valores de Viena e tem receitas anuais na ordem dos 1,2 mil milhões de euros. O grupo está presente em cerca de 90 países, emprega um total de cerca de seis mil funcionários e tem mais de 12 mil patentes e direitos de propriedade registados, e é líder europeu em luminárias e soluções de iluminação e um dos maiores produtores de componentes para iluminação a nível mundial.