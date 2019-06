Ucrânia reforça liderança no grupo de Portugal, Espanha só sabe ganhar

No sábado, a terceira jornada da fase de qualificação para o Euro 2020 ficou marcada pela inesperada derrota da França, actual campeã do Mundo, em Konya, na Turquia, mas nesta segunda-feira não houve qualquer surpresas nos 12 jogos de apuramento para a competição que será disputada em doze cidades espalhadas pelo continente europeu, entre 12 de Junho e 12 de Julho do próximo ano. No grupo de Portugal, a Ucrânia reforçou ainda mais a sua liderança com uma vitória sofrida em Lviv frente ao Luxemburgo, enquanto a Sérvia conquistou o primeiro triunfo após derrotar em Belgrado a Lituânia, por 4-1. A Espanha manteve o registo 100% vitorioso.

Um dia depois de Portugal juntar ao título de campeão europeu a vitória na primeira edição da Liga das Nações, o apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano prosseguiu com mais uma dúzia de jogos repartidos por cinco grupos. E com a selecção de Fernando Santos ainda a saborear mais uma importante conquista, a Ucrânia aproveitou para dar mais um importante passo para garantir a qualificação.

Três dias depois de golearam a Sérvia (5-0), os ucranianos receberam o Luxemburgo e um golo de Yaremchuk de cabeça aos cinco minutos fazia antever mais uma noite tranquila para Andriy Shevchenko. No entanto, desta vez o seleccionador ucraniano teve que sofrer.

Confirmando a evolução do futebol luxemburguês, os forasteiros criaram problemas à Ucrânia, que sentiu dificuldades para segurar o triunfo pela margem mínima. No outro jogo, a dupla de ataque da Sérvia fez a diferença contra a Lituânia: com golos de Mitrovic (20’ e 34’) e Jovic (35’), os sérvios já venciam ao intervalo, por 3-0. Novikovas ainda reduziu para os lituanos, mas no último minuto Ljajic fez o 4-1 final.

Com um registo 100% vitorioso continua a Espanha, que não deverá ter grandes problemas para garantir um dos dois primeiros lugares do Grupo F. No Santiago Bernabéu, a Suécia ainda ofereceu alguma resistência à equipa de Luis Enrique, mas a muralha nórdica foi derrubada com duas grandes penalidades: Sergio Ramos (64’) e Morata (85’). O extremo basco Mikel Oyarazbal, no minuto 87, fez o terceiro golo da Espanha na sua segunda internacionalização. Com esta derrota, a Suécia foi alcançada na 2.ª posição pela Roménia, que venceu por 4-0 em Malta, enquanto a Noruega venceu nas Ilhas Faroé (2-0) com um bis de Bjorn Johnsen, avançado do AZ Alkmaar que teve uma passagem discreta por Portugal: jogou no Louletano e no Atlético.

Nos restantes grupos, a República Checa derrotou Montenegro, por 3-0, e, com mais um jogo, igualou a Inglaterra no comando do Grupo A, enquanto o Kosovo reforçou o mau momento do futebol búlgaro: vitória dos kosovares em Sofia por 3-2 com o golo da vitória a ser apontado já em período de descontos por Elbasan Rashani.

Com dois empates nos dois primeiros jogos, a Dinamarca estreou-se a vencer no Grupo D com uma goleada (5-1 à Geórgia), mas continua a cinco pontos da Rep. Irlanda derrotou Gibraltar (2-0). No Grupo G, a Polónia também só sabe ganhar: 4-0 a Israel e o apuramento promete ser um passeio para Piatek, Lewandowski e companhia.