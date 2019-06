Portugal vai receber em Novembro o Europeu de padel

O local ainda não está definido, mas no próximo mês de Novembro Portugal será palco da 12.ª edição do Campeonato da Europa de padel. Depois de no final de Maio ter sido oficialmente apresentado o Cascais Padel Masters, o terceiro mais importante torneio do World Padel Tour (WPT) que será disputado entre 14 e 22 de Setembro, Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel (FPP), anunciou ao PÚBLICO que Portugal garantiu a organização do Europeu da modalidade.

“Ainda não posso confirmar a cidade, porque estamos em negociações, mas será certamente em Portugal.” Pela terceira vez, o Europeu de padel será disputado em Portugal e, desta vez, a prova pode não ter lugar no Clube de Ténis do Estoril, que recebeu o evento em 2009 e 2017.

Em declarações ao PÚBLICO, Ricardo Oliveira expressou a vontade de realizar a competição fora da Grande Lisboa: “Gosto de rotatividade e não me espantaria se o Campeonato da Europa não fosse em Lisboa.” Porto e Algarve são as alternativas.

Com a modalidade em amplo crescimento a nível nacional e internacional, o presidente da FPP alertou para o nível do padel na Europa: “No ano passado foi constituída a European Padel Association, que já tem 18 filiados e muito rapidamente passará para 22.” Por isso, Portugal “corre o risco” de perder a posição de vice-campeão europeu. “A Itália já tem neste momento 800 campos de padel, em França os campos estão a crescer por todo o lado, na Suécia, Bélgica e Holanda está a haver um ‘boom’ muito grande do padel. É óbvio que o país mais forte continua a ser a Espanha, mas ali ao lado estão Portugal, Itália, França… Vamos ter que continuar a fazer coisas boas para competir com eles”, afirma Ricardo Oliveira.

O Europeu de padel será a segunda grande competição internacional que Portugal vai receber no segundo semestre de 2019. Dois meses antes, nos jardins do Casino Estoril, será disputado o Cascais Padel Masters, um dos únicos três eventos de categoria Masters do WPT disputado nas variantes masculina e feminina.