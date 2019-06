Frances Tiafoe vingou-se de João Sousa

Enquanto Rafael Nadal ainda passeava a 12.ª Taça dos Mosqueteiros por Paris, já muitos dos seus colegas pisavam a relva e davam início à mini-época neste piso que terá o ponto alto em Wimbledon, entre 1 e 14 de Julho. João Sousa foi um dos que já entrou em acção, no Libema Open, que tem lugar na localidade holandesa de ‘s-Hertogenbosch, mas encontrou pela frente Frances Tiafoe, desejoso de vingar-se das duas derrotas anteriores.

O vimaranense tinha ganho a Tiafoe (35.º ATP) na memorável final do Millennium Estoril Open de 2018 e, este ano, em Roma, igualmente em terra batida. Num piso mais rápido, mais favorável ao ténis do norte-americano, este dominou Sousa (71.º), no encontro que terminou ao fim de 75 minutos: 6-2, 7-6 (7/0).

Sem primeiro serviço, Sousa cedeu o break logo no jogo inaugural. O mesmo problema aconteceria no sexto jogo, com o Tiafoe a quebrar pela segunda vez para 4-1, ganhando o controlo da partida, onde Sousa não dispôs de nenhum break-point.

O número um português voltou a ceder o serviço à entrada para o segundo set, mas conseguiu reagir para igualar, a 4-4, na sua única oportunidade de break em todo o encontro. Sousa ainda salvou três break-points antes de fazer o 6-5, mas no tie-break não ganhou qualquer ponto.

A grande estrela do Libema Open é o grego Stefanos Tsitsipas (6.º), que lidera um quadro onde estão igualmente Borna Coric, Alex De Minaur e David Goffin.

O outro torneio que marca o arranque da época de relva, decorre em Estugarda, com a presença de Alexander Zverev (5.º), que pediu um convite logo após ser eliminado nos quartos-de-final em Roland Garros. Além do tenista alemão, estão também no torneio o russo Karen Khachanov – que esta semana se estreia no top-10 – Gael Monfils, Milos Raonic e dois rostos da NextGen, Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.