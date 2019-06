Evereste. Subir, subir, até ao abismo final

Os números, ainda que provisórios, não enganam: esta foi a temporada mais concorrida de sempre no topo do monte Evereste. Dados compilados pelo site brasileiro Extremos falam de 891 tentativas bem sucedidas de escalar até aos 8848m do ponto mais alto da Terra, um total que arrasa o máximo anual estabelecido no ano passado, com 802 cumes. Contaram-se 11 mortes. E fica uma foto, tirada a 22 de Maio, pelo nepalês Nirmal Purja, que diz muito mais do que mil palavras sobre como o Evereste se transformou num destino massificado.

Continuar a ler