Cinco portugueses no “onze” ideal da UEFA na Liga das Nações

Portugal conta com cinco futebolistas no “onze” ideal da Liga das Nações, com a UEFA a escolher Nélson Semedo, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

A UEFA divulgou a equipa escolhida pelos seus observadores técnicos na prova, David Moyes e Packie Bonners, no dia seguinte à vitória de Portugal na competição, ao bater na final a Holanda por 1-0, com golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.

Na lista surgem ainda quatro holandeses, nomeadamente Virgil van Dijk, Daley Blind, Frenkie de Jong e Georginio Wijnaldum, num “onze” que fica completo com o guarda-redes inglês Jordan Pickford e o avançado suíço Xherdan Shaqiri.

Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador da fase final, graças ao hat trick à Suíça (3-1, nas meias-finais), e Bernardo Silva e Frenkie de Jong também já tinham sido distinguidos, como melhor jogador e melhor jogador jovem, respectivamente.

Equipa ideal da fase final da Liga das Nações:

Guarda-redes: Jordan Pickford (Inglaterra).

Defesas: Nélson Semedo (Portugal), Rúben Dias (Portugal), Virgil van Dijk (Holanda) e Daley Blind (Holanda).

Médios: Bruno Fernandes (Portugal), Frenkie de Jong (Holanda) e Georginio Wijnaldum (Holanda).

Avançados: Bernardo Silva (Portugal), Xherdan Shaqiri (Suíça) e Cristiano Ronaldo (Portugal).

